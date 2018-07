Musica live a Verona con la prima edizione della rassegna "Quartieri in estate"

Con ben 8 serate, che spazieranno dal jazz al folk, passando dallo swing alla canzone d’autore italiana, è pronta a partire la prima edizione della rassegna "Quartieri in estate". Prima data martedì 3 luglio in piazza Donatori di Sangue, nel quartiere Pindemonte, con il trio Jazzica Rabbit.

Oltre alla musica, durante le serate saranno presenti pittori, fotografi di scena e artigiani, per un connubio tra arti ed artisti. Gli spettacoli, ad ingresso libero, inizieranno alle ore 21.

La rassegna proseguirà giovedì 5 luglio a Montorio, in piazza Buccari, con il soul di Silva Fortes, artista capoverdiana; martedì 10 luglio, in piazza Libero Vinco in Borgo Venezia, si esibirà il duo Cadillac Circus che proporrà anche giocoleria, circo e magia. Il 12 luglio toccherà a San Massimo: in piazza Risorgimento salirà sul palcoscenico Joe Sanketti con il suo jazz; il 17 luglio in piazza del Popolo a San Michele il ritmo degli Sweet Peanuts e della scuola di ballo Swing Dance Band coinvolgerà tutti; il 19 luglio, in piazza Roma a Ca’ di David, I Briganti del Folk presenteranno i grandi cantautori italiani; il 24 luglio, ai giardini di via Prina alle Golosine, Leonardo Maria Frattini darà voce alle più belle canzoni di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Sarà l’orchestra Mosaika, formata da artisti provenienti da tutti i 5 continenti, a chiudere la rassegna il 26 luglio, in piazza Corrubbio a San Zeno.

L’iniziativa estiva, organizzata dal Comune, è stata presentata questa mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, insieme al responsabile di Doc Servizi Alessandro Formenti, direttore artistico delle serate.