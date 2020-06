"Musica in Littorina", al via con i Ridillo i concerti lungo fiume a Valeggio sul Mincio

Situata in posizione panoramica sulla sponda del fiume Mincio, dove i canottieri sono di casa, La Littorina del Mincio ha deciso di remare controcorrente. Dal 2 luglio al 27 agosto il locale di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) ospiterà la rassegna di concerti Musica in Littorina, il cui programma dimostra una chiara volontà di fare un salto di categoria rispetto alle scorse stagioni. I nove live si terranno sempre di giovedì, mischiando le carte del grande pop nazionale, del miglior jazz italiano, del funk più estroso, dei colori etnici: Francesco Baccini, Vittorio De Scalzi dei New Trolls, Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, i Ridillo, Little Taver, Vanessa Tagliabue Yorke, Gianluca Carollo e Chiara Luppi, Claudia Bidoli, Stephanie Océan Ghizzoni. L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Mentre tutto il settore dello spettacolo dal vivo affronterà l’estate con programmazioni in versione ridotta rispetto al passato (nella migliore delle ipotesi: l’alternativa è rimanere inattivi), la Littorina investe sul fronte artistico per lanciare un messaggio di crescita e valorizzazione della sua struttura, dove si incrociano la bellezza paesaggistica, il cicloturismo, la vita di fiume, la buona cucina e prossimamente anche l’ospitalità. Controcorrente appunto.

L’attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo, compresa l’applicazione della distanza di sicurezza tra gli spettatori. Oltre alla costante attenzione per l’emergenza sanitaria in corso, Musica in Littorina si schiera dalla parte dei bambini seguiti dalla ABEO (l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico). La manifestazione sosterrà infatti l’ABEO, raccogliendo fondi da destinarle in beneficienza.

Inaugurazione a tutto funk

Giovedì 2 luglio Salionze di Valeggio sul Mincio, La Littorina del Mincio, ore 21.30.

RIDILLO: Daniele ‘Bengi’ Benati, voce e chitarra Claudio ‘Shiffer’ Zanoni, cori e tromba Dario Vezzani, basso Francesco Savazza, cori e tastiere Emi Pierro, batteria.

A inaugurare la stagione musicale estiva alla Littorina, il 2 luglio arriveranno i Ridillo, storica band del funk e soul made in Italy. In attività da tre decenni, i Ridillo gettano l’esca nel mare del jazz, l’afro-brasil, il folk, trasformando in divertimento puro, venato di pop, questo caleidoscopio di influenze. Questo filone musicale dinamico, irriverente, votato alla joie de vivre, trova un altro magnetico esponente nel vocalist Little Taver con i suoi Crazy Alligators (13 agosto): lo spirito del rock and roll anni Cinquanta, con tutto il suo impeto travolgente e in più il tocco irriverente di Taver. Celebre per le sue trovate bizzarre, per scombussolare la Littorina porterà con sé Ape Regina Drag Queen (ovvero Aldo Piazza, la celeberrima Mara la Maionchi di Chiambretti Night).

Quando il pop la canta giusta

Vittorio De Scalzi, con i suoi oltre 50 anni di carriera, è uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana. Dai New Trolls, che fondò nel 1967, mantenendoli ai vertici della musica italiana per tre decenni, all’attuale attività da solista che ne mette in risalto le doti di cantautore, passando per le sue collaborazioni con Fabrizio De André, Renato Zero, Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa e Drupi: il suo concerto in solo ripercorre una carriera a dir poco romanzesca (lo si ascolterà il 9 luglio).

Francesco Baccini è l’altro grande protagonista del cantautorato nazionale che si esibirà alla Littorina (il 20 agosto). Anche lui in solo, accompagnandosi al pianoforte, in uno spettacolo dal quale potranno emergere le sue innumerevoli esperienze: dagli esordi sulla scena genovese, all’hit Sotto questo sole al ritorno sulle orme di Tenco.

Jazz e storie di New Orleans

Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, due degli ottoni più importanti del nostro jazz nazionale, condividono la leadership del sestetto “Storyville Story”, muovendosi su un terreno comune e congeniale a entrambi: un viaggio musicale alla scoperta del trascinante jazz classico di New Orleans. Con loro, il 16 luglio, il grande jazz approda alla Littorina.

Un fiume in piena di...voci

Molte serate di Musica in Littorina saranno caratterizzate dalle voci femminili, portatrici dei più vari influssi musicali. Con Vanessa Tagliabue Yorke ci si sintonizza sulle frequenze del jazz: il 6 agosto sarà assieme agli Smashing Triad(s), formazione nella quale spicca la presenza di Mauro Ottolini e che si ispira a ‘Fats’ Waller per creare una rivisitazione fantascientifica del jazz di New Orleans o, se preferite, una sorta di Fight Club con colonna sonora swing.

Le sonorità jazz caratterizzano anche il quartetto del trombettista Gianluca Carollo, al quale si aggiungerà la vocalist Chiara Luppi, conferendo al gruppo una suadente vena di soul (23 luglio). Il 30 luglio, la cantante Claudia Bidoli, con il suo gruppo “Feira Lusa”, trasporterà il pubblico verso le coordinate geografiche ed emotive del Portogallo. Il fado tradizionale di Lisbona e canzoni portoghesi che vanno dal popular al fado novo creano un programma musicale venato di saudade. Le canzoni d’autore italiane degli ultimi cinquant’anni sono invece al centro di “Emozioni italiane”, il progetto in cui la grintosa voce di Stephanie Océan Ghizzoni vira verso inflessioni più nostalgiche rivisitando Bruno Martino, Luigi Tenco, Fabrizio De André, Paolo Conte, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Mia Martini.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio, via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio.

Web: www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel. 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Direttore artistico: Mauro Ottolini.