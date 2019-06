Musica ed enogastronomia per la Festa delle Associazioni del Forte Chievo

Venerdì 14 e sabato 15 giugno nel Forte austriaco “Werk Kaiser Franz Josef”, si terrà la 9° Festa delle Associazioni Forte Chievo, organizzata dalle 14 Associazioni che hanno la loro sede all’interno dello stesso. Una festa con eventi musicali, artistici ed enogastronomici che gode del Patrocinio del Comune di Verona, ideata per far conoscere ai cittadini una parte della nostra storia veronese.

Due giorni , venerdì 14 e sabato 15, ricchi di appuntamenti rivolti a tutti: 6 gruppi musicali e 2 dj che si esibiranno live nel cortile interno, visite guidate del Forte , dimostrazioni cinofile, mercatino di prodotti artigianali,“Fortezza in Arte” zona dedicata alle esposizioni artistiche ed un’area enogastronomica.

Venerdì 14, alle 19 i Médula proporranno irish folk e country, alle 21 i Teaspoon Quartet con il genere acustico piedmont fingerstyle ed il rag-time, suoneranno i loro brani e ne riproporranno di celebri, alle 23 i Guastafestival un gruppo di irriverenti menestrelli dall’anima rock ‘n’ roll, a mezzanotte e mezza continueremo a ballare con il dj set di Bruno V soul dj con musica r'n'b, soul, funk, disco anni 60’ e 80 ’. Sabato 15, alle 19 i The Fox and The Cat un duo dal forte spirito busking blues, alle 21 la Contrada Lorì ci intratterrà con il loro progetto musicale di ricerca, dove unisce il repertorio tradizionale al cantautorato raffinato usando il dialetto veronese, alle 23 continueremo a ballare con i Jack Graffiti una band garage dallo spirito fortemente rock n roll, a mezzanotte e mezza avremo Dj Mode con una dance music a 360 gradi.