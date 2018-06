Musica ed enogastronomia ad Erbezzo con la 27ª Festa Internazionale della Fisarmonica

È stata presentata presso la Sala Rossa della Provincia di Verona, la 27ª Festa Internazionale della Fisarmonica che si svolgerà ad Erbezzo il 23 e il 24 giugno e che celebrerà lo strumento per eccellenza delle feste della tradizione contadina e della montagna. Sono intervenuti il consigliere provinciale Albertina Bighelli, il sindaco di Erbezzo Lucio Campedelli e i maestri fisarmonicisti Andrea Segala e Daniele Zullo.

Sabato 23 giugno, al palazzetto dello sport, si comincerà alle 9 con le selezioni per il tradizionale concorso dedicato ai musicisti. Alle 21 a salire sul palco saranno alcuni noti fisarmonicisti, che daranno vita ad uno spettacolo unico. Tra i campioni attesi in questa edizione della kermesse: Gianluca Campi (Campione del mondo nel 2000), Adolfo Del Cont (Campione del mondo nel 1990), Vanio Testi e Eugenia Cherkazova (docente al conservatorio statale di Kiev).

Domenica 24 le selezioni per il concorso cominceranno alle 10, mentre alle 15,30 si terrà il Gran Galà. Nel pomeriggio si esibiranno le fisaorchestre di Verona e di Parenzo (Croazia). Per tutta la giornata sono inoltre in programma spettacoli nelle piazze e in paese verrà allestito un mercatino dell'artigianato artistico. Durante la manifestazione saranno attivi diversi stand gastronomici.

L'ingresso è gratuito.