Al Teatro Romano il festival musicale "Volo sul Mondo" celebra il bluesman Rudy Rotta

Un grande evento musicale, organizzato dall’Associazione Culturale Rudy Rotta, dedicato all’indimenticabile bluesman veronese scomparso nel 2017, si svolgerà sabato 13 luglio al Teatro Romano, nell’ambito dell’Estate Teatrale Veronese, con il patrocinio del Comune di Verona.

Il Festival “Volo sul Mondo” (dal titolo dell’album di Rudy Rotta, pubblicato nel 2017) avrà protagonista una leggenda vivente della musica blues internazionale: Keb’ Mo’, impegnato con il suo attesissimo Tour 2019 nei più prestigiosi teatri europei.

Riconosciuto tra i massimi esponenti del blues contemporaneo, vincitore di 4 Grammy Awards, il musicista californiano, si esibirà accompagnato dalla sua mitica slide guitar nei brani più famosi del suo repertorio e del nuovo album Oklahoma.

Apriranno il concerto, ospiti, amici e collaboratori di Rudy: i veronesi Sonohra Project Trio, il partenopeo Gennaro Porcelli, il triestino Mike Sponza, il veneziano Matteo Sansonetto, i bresciani Superdownhome. i musicisti di Rudy Rotta, Renato Marcianò ed Enrico Cecconi - guidati dal grande Pippo Guarneraall’organo Hammond - che riporteranno l’anima di Rudy sul palco del Teatro Romano.

Verrà proiettato il videoclip “Volo sul Mondo” realizzato con ì disegni a penna dell'artista Riccardo Carrai. Un’altra anteprima in programma la presentazione del nuovo album di Rudy Rotta “Now and then”. La serata, ha scopo benefico a favore delle associazioni UILDM e AIRC e fa parte di un ampio progetto di musica e solidarietà iniziato quest’anno dall’Associazione Culturale Rudy Rotta, presieduta da Giulia e Ylenia Rotta, per dare continuità all’operato del musicista veronese, conosciuto a livello internazionale e da sempre presente in prima linea a supporto di iniziative di utilità sociale. Condurrà la serata la giornalista Mariangela Bonfanti.

