Musica jazz nei quartieri di Verona a favore di Telethon

Riparte, a suon di musica jazz, la macchina della solidarietà targata Telethon. La raccolta fondi, che anticipa la gara di solidarietà nazionale di dicembre, si terrà nelle otto circoscrizioni cittadine che, dal 9 ottobre al 29 novembre, organizzano una serata ciascuna dedicata alla musica. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro le malattie genetiche, attraverso un evento che unisca insieme solidarietà e cultura.

Si comincia il 9 ottobre in 1a Circoscrizione nella sala civica E. Lodi di via S. Giovanni in Valle 13/B; a seguire il 18 ottobre, in 5a Circoscrizione nella sala S. Giacomo di via delle Menegone; il 23 ottobre in 3a Circoscrizione, nell’ aula magna scuola Battisti in via Mercatini 20; il 30 ottobre in 6a Circoscrizione al Centro Tommasoli di via Perini 7; il 20 novembre in 3a Circoscrizione al Centro Saval di via Marin Faliero 77; il 23 novembre in 7a Circoscrizione nell’ex sala consiliare di piazza Madonna di Campagna 1/A; toccherà poi alla 4a Circoscrizione, il 27 novembre nella sala polifunzionale di via Po/Rienza (Golosine) e infine l’ultima serata, organizzata dall’ 8a Circoscrizione al Circolo 1° Maggio in via Lanificio 60 a Montorio.

L’iniziativa “Aspettando Telethon nei quartieri” è stata presentata dall’assessore al Decentramento Marco Padovani, insieme al coordinatore veronese di Telethon Giannantonio Bresciani e al fondatore dell’Original Perdido Jazz Band Gianni Romano. Presenti anche i presidenti della 1a Circoscrizione Giuliano Occhipinti, della 2a Elisa Dalle Pezze, della 3a Nicolò Zavarise, della 5a Raimondo Dilara, della 6a Rita Andriani e il consigliere della 7a Giulia Fioravanti.