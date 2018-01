Tra musica e cinema, i Grimoon live al Cohen Verona

I Grimoon (ITA-FRA) in concerto al Cohen Verona domenica 14 gennaio 2018:

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

I Grimoon sono un gruppo italo-francese che risiede a Venezia con un progetto bellissimo di musica e video. Per ogni canzone proietteranno un cortometraggio in una sorta di concerto-cinema.

"Vers la lune" è un film che racconta un viaggio intergalattico, una odissea spaziale di tre personaggi che vivono strane avventure nell'universo. Il film è stato girato in stop-motion, un lavoro molto grande e complesso che viene accompagnato dalla musica in bilico tra il rock, il pop e la psichelia. Attivi da più di dieci anni con tournée in Europa e America, hanno prodotto 5 album e 3 film.

(fonte Facebook)