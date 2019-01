Musica Barocca al Ristori con la straordinaria voce del mezzosoprano Vivica Genaux

Mercoledì 23 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Ristori prosegue la rassegna di musica Barocca con la straordinaria voce del mezzosoprano Vivica Genaux, una delle interpreti più acclamate nei Teatri di tutto il mondo. Condividerà la scena con l’orchestra barocca su strumenti originali La Magnifica Comunità diretta da una delle punte d’oro del violinismo italiano, Enrico Casazza, che accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario sulla Via della Seta.

L’ensemble, insieme all’adriese Enrico Casazza nel ruolo di direttore e violino principale e alla voce inconfondibile del mezzosoprano Vivica Genaux, accompagnerà gli spettatori in un viaggio lungo l’antica via della seta, ripercorsa attraverso un programma con musiche del Settecento europeo, accompagnato da letture ed improvvisazioni con percussioni etniche

Rameau, Haendel, Hasse e Vivaldi: partendo da Venezia, passando dalla Turchia, dalla Persia e dall’India, per arrivare finalmente in Cina, il concerto della Magnifica Comunità darà testimonianza della moda orientaleggiante che si diffuse in Europa tra Seicento e Settecento e che fece fiorire tra Italia, Germania e Francia una serie di composizioni, per la maggior parte opere e balletti, con al centro i racconti storici delle imprese di Alessandro Magno nelle Indie, di Tamerlano in Mongolia e di Bajazet nell’Impero Ottomano, senza dimenticare il virtuosistico concerto per violino di Vivaldi soprannominato “Grosso Mogul” in riferimento al cinquecentesco sovrano persiano Akbar il Grande.

(fonte foto Teatro Ristori)