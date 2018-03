A Peschiera del Garda il "Museo Storico Itinerante della Polizia di Stato"

La Scuola Allievi Agenti e la locale sezione ANPS di Peschiera del Garda giovedì 8 marzo alle ore 12.00, con una breve, ma significativa cerimonia alla presenza delle autorità locali, inaugureranno l’apertura del museo Storico “temporaneo” della Polizia di Stato, ospitato presso la Palazzina Storica di Peschiera del Garda.

Grazie alla Direzione Centrale per gli Affari Generali, il Direttore della Scuola ed il presidente della Sez. ANPS hanno avuto la possibilità di allestire un’esposizione di importante e numeroso materiale, proveniente dal Museo Storico della Polizia di Stato di Roma.

Tramite la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda, il Museo Storico “temporaneo” della Polizia di Stato verrà ospitato in alcuni locali della Palazzina Storica Comunale, adiacente alla Scuola di Polizia; edificio già molto conosciuto in zona, in quanto al suo interno vi è la sala dove ci fu il Convegno Interalleato nel 1917, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III.

Il Museo Storico, grazie alla presenza del personale della locale Sezione A.N.P.S., sarà aperto al pubblico tutti i giorni, sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, dall’8 marzo al 2 aprile, offrendo la possibilità di visitarlo ai parenti dei frequentatori del 199^ corso, che verranno a Peschiera per la cerimonia del giuramento il 13 marzo, ai numerosi turisti che inizieranno ad affollare Peschiera in prossimità delle festività pasquali e ai vari cittadini della zona, che saranno informati attraverso la stampa.

Sono state, inoltre, invitate tutte le scuole del territorio, affinché possa essere offerta a tutti gli studenti della provincia la possibilità di una visita.