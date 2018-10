Al Museo di Storia Naturale la mostra fotografica "Everyday Climate Change"

Dal 6 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019 il Museo di Storia Naturale di Verona ospita la mostra "Everyday Climate Change - Fotografare il cambiamento climatico", a cura di Photo Op, Livia Corbò e Marta Cannoni in collaborazione con James Whitlow Delano e Matilde Gattoni, con il contributo scientifico di Leonardo Latella e Giusi Pasqualini.

Organizzata dal Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri e dal Museo di Storia Naturale di Verona in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Verona, l'esposizione nasce dall'omonimo progetto del fotoreporter americano James Whitlow Delano: un dialogo fotografico sul cambiamento climatico per mostrare, in tutta la loro concretezza, le problematiche ambientali del pianeta e, al contempo, le possibili azioni per risolverle.

La mostra presenta al pubblico 70 immagini ed una realizzazione video documentale frutto dell’opera artistica di 27 fotografi professionisti di fama internazionale. A supporto dell’impianto espositivo sarà mostrato un video sul progetto EverydayClimateChange.



In esposizione le immagini di Rodrigo Baleia, Nina Berman, Michael Robinson Chavez, Ashley Crowther, James Whitlow Delano, Bernardo Deniz, Sima Diab, Luc Forsyth, Sean Gallagher, Balazs Gardi, Matilde Gattoni, Georgina Goodwin, Katharina Hesse, Esther Horvath, Ed Kashi, Peter Mather, Gideon Mendel, Palani Mohan, John Novis, Matthieu Paley, Paolo Patrizi, J.B. Russell, Vlad Sokhin, Sara Terry, Jeremy Sutton-Hibbert, Franck Vogel, Elisabetta Zavoli. Gli scatti mostrano, come in un reportage documentale, nuovi punti di osservazione sui danni ed il cambiamento subiti dal nostro ambiente. Visioni che spingono non solo a riflettere ma ad agire, per portare avanti nella nostra quotidianità azioni concrete per il miglioramento ambientale.



Collegata alla mostra la sezione espositiva che presenta gli studi compiuti dal Museo di Storia Naturale nell’ambito dei cambiamenti climatici e le iniziative messe in campo dall’Assessorato all’Ambiente per perseguire politiche di risparmio energetico e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico sul territorio, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Per tutta la durata della mostra saranno realizzate attività didattiche, conferenze di approfondimento sul tema e visite guidate. In particolare, in programma una serie di incontri che si terrano il venerdì pomeriggio alle ore 18:



12 ottobre 2018



"Il clima che cambia" di Luca Mercalli

"L’ultimo ghiacciaio e l’arrivo degli alieni a Verona" di Leonardo Latella

9 novembre 2018



"Ocean Range. La furia dell’oceano. Il cambiamento climatico nell’Africa Occidentale"

di Matteo Fagotto, Matilde Gattoni, Ocean Rage

7 dicembre 2018



“Quale destino per la vita sui ghiacciai alpini?” di Valeria Lencioni



11 gennaio 2019



"Per una manciata di gamberetti: il clima nel piatto" di Elisabetta Zavoli





Aperta al pubblico dal 6 ottobre 2018 fino al 13 gennaio 2019

da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00; sabato, domenica e festivi dalle ore 14.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).



Chiuso tutti i lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio 2019.



Ogni domenica alle ore 16.00 visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso.



Ogni prima domenica del mese biglietto d’ingresso speciale ad 1,00 euro.

Visite guidate

per prenotazioni è possibile contattare la

Segreteria Didattica dei Musei Civici veronesi

tel 0458036353, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00

e mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Biglietti

Il biglietto di ingresso al Museo consente anche la visita della mostra:

biglietto intero € 4,50

biglietto ridotto € 3,00 : studenti 14 -30 anni, gruppi superiori alle 15 unità, visitatori singoli residenti nel Veronese (dietro presentazione di documento)

: studenti 14 -30 anni, gruppi superiori alle 15 unità, visitatori singoli residenti nel Veronese (dietro presentazione di documento) biglietto ridotto € 1,00 : studenti delle scuole elementari, medie e superiori

: studenti delle scuole elementari, medie e superiori gratuito: bambini fino a 7 anni residenti a Verona maggiori di 65 anni (dietro presentazione di documento) un accompagnatore per ogni gruppo, due accompagnatori per scolaresca, disabili e loro accompagnatori.

