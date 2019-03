Al Museo di Storia Naturale un incontro su architettura d'interni e nuove soluzioni espositive

Nuove soluzioni espositive per la riprogettazione degli spazi interni dei musei di Castelvecchio e di Storia Naturale. È questo l’obiettivo di “Exhibition Design Worskshop” che, mercoledì 13 marzo alle 11, in sala conferenze del Museo di Storia Naturale, presenterà al pubblico i nove progetti realizzati dagli studenti di Architettura di Interni e Allestimento del Politecnico di Milano – Polo di Mantova.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Verona, la Direzione Musei Civici e il Politecnico, coinvolge per il terzo anno consecutivo gli studenti del corso di studi, coordinati dai professori Marco Borsotti e Alba Di Lieto e dagli architetti Monica Bianchini, Marzia Guastella e Rossella Locatelli. Durante il laboratorio, gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con i due musei civici veronesi, realizzando per loro nuovi concept d’allestimento.

Nello specifico, il tema progettuale seguito per il Museo di Castelvecchio si è incentrato sulla narrazione del Medioevo e sulla figura di Cangrande. Per il Museo di Storia Naturale, invece, si è seguito il tema del racconto dei collezionisti che hanno contribuito alla nascita del museo e delle collezioni non visibili al pubblico.

Per maggiori informazioni sull’esposizione, è possibile contattare il Museo di Storia Naturale al numero 045.8079400 e visitare il sito museodistorianaturale.comune. verona.it.