Vacanze al Museo Fioroni di Legnago per un Carnevale tra i pirati

Il museo... non va in vacanza! La rete museale "Legnago Musei" è lieta di annunciare che in occasione del ponte di Carnevale saranno organizzate alcune attività ludico-didattiche per bambini della Scuola Primaria. In particolare: 12-13-14 febbraio: Carnevale tra i Pirati! Un avventuroso viaggio per scoprire tutto su bucanieri e corsari! (presso il Museo Fondazione Fioroni).

Tutte le attività didattiche saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 10 bambini e fino ad un massimo di 30 e si svolgeranno il mattino dalle ore 8:30 alle ore 12:30 (costo 10,00€ a partecipante).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 3394021460 o scrivere all’indirizzo e-mail federico.bonfanti@fondazione-fioroni.it