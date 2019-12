Al Museo Archeologico al Teatro Romano la mostra "Il fascino dei vetri romani"

Al Museo Archeologico al Teatro Romano, da venerdì 13 dicembre 2019, la mostra "Il fascino dei vetri romani". L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2020, è realizzata in concomitanza con l’esposizione "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931", in corso al Museo di Castelvecchio. Un’occasione per vedere dal vivo i parallelismi che intercorrono fra le opere dell’architetto veneziano e gli antichi vasi che, per molti aspetti, sono stati i modelli ispiratori di molte creazioni vetrarie del Novecento.

Di particolare interesse, dunque, visitare entrambe le esposizioni per trovare i riscontri che legano questi differenti periodi storici e la rispettiva produzione vetraria. La mostra, è a cura di Margherita Bolla ed è promossa dal Comune di Verona - Assessorato alla Cultura - Direzione Musei civici.

Il fascino dei vetri romani è il ventesimo appuntamento di una serie di esposizioni temporanee realizzate, a partire dal 1998, con i materiali appartenenti alle collezioni restaurate del Museo. I vetri antichi, e romani in particolare, hanno sempre suscitato grande interesse, per l’eleganza e la funzionalità delle forme e per la valenza estetica delle colorazioni.

L’esposizione ne illustra le molteplici funzioni: recipienti per balsami e profumi, vasi per alimenti liquidi e solidi, ma anche contenitori per le ossa cremate dei defunti e oggetti di ornamento. Una sezione è poi dedicata agli oggetti scoperti in una necropoli romana scavata nel territorio veronese - a Raldon - nel Settecento, un’altra a vetri di pregio prodotti e usati a Roma in ambito cristiano.

I vetri – in parte provenienti dal territorio, in parte appartenenti a raccolte confluite nel Museo – sono presentati al pubblico nei rinnovati spazi dell’Archeologico, in una esposizione che va ad integrare la collezione degli oggetti romani in vetro presenti nell’allestimento permanente del Museo.

L'esposizione è visitabile con il biglietto d’ingresso al Museo. Per tutto il periodo di esposizione saranno organizzate visite guidate gratuite (ingresso al Museo a pagamento).

Informazioni e contatti

Orari:

Lunedì dalle 13.30 alle 19.30

Da martedì a domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ultimo ingresso alle 18.30

Biglietti:

biglietto intero: 4,50 euro

biglietto ridotto gruppi (superiore a 15 persone), agevolazioni, persone oltre 60 anni: 3 euro

biglietto ridotto scuole (dalle primarie alle secondarie di secondo grado) e ragazzi (8-14 anni, solo accompagnati) 1 euro

ingresso gratuito: anziani con età superiore a 65 anni residenti nel Comune di Verona, persone con disabilità e loro accompagnatori, con VeronaCard.

Tel. +39 045 8000360.

Mail: museoarcheologico@comune.verona.it

Web: https://museoarcheologico.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67323