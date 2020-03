"Visti da vicino...visti sul web", sono i musei civici di Verona nei giorni del coronavirus

Il museo ai tempi del coronavirus non può che essere sul web. Per questo, per restare in contatto con i cittadini e continuare la propria "mission", i musei civici veronesi diventano #MuseoAgile per entrare direttamente nelle case degli appassionati. Lo fanno con l'iniziativa "Visti da vicino...visti sul web", che propone una serie di brevi video attraverso i quali si potrà conoscere un po' di storia, si potranno ammirare alcune collezioni e vedere da vicino i depositi dei musei. Un'esperienza che riuscirà ad arricchire i visitatori anche in forma virtuale, grazie al contributo di esperti e curatori che sapranno attirare l'attenzione degli spettatori.

Si parte con il Museo di Storia Naturale, che per temi trattati e materiali esposti è tra i preferiti dei più piccoli. Un modo per arricchire queste giornate dove l'imperativo è #iorestoacasa. Ma si sta già lavorando ai prossimi contributi che, di volta in volta, apriranno le porte degli spazi museali in cui si custodisce buona parte della storia e della cultura della città.

Di seguito il link per vedere il video relativo al Museo di Storia Naturale, consultabile anche dalla pagina Facebook del sito: https://www.facebook.com/ MSNverona/posts/ 3096751887043265?__tn__=-R.

I Musei Civici si possano vedere anche sui social.

Facebook: @MuseoAffreschi @MuseoCastelvecchio @GAMverona @MSNverona @MATRverona

Instagram: @museiciviciverona

Web: museicivici.comune.verona.it

