L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 14 al 20 ottobre 2019

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2019:

Sabato 19 ottobre

Dalle ore 16 alle ore 17.30

Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta

Riprendono anche le Merende al Museo, ma con una nuova formula: bambini e genitori insieme!

**Restauriamo!!!**

Dopo un'introduzione sul tema della conservazione delle opere verrà affrontato il tema del restauro in cui piccoli e grandi saranno coinvolti in un'opera a più mani.

Costi biglietto d'ingresso consultabili a questo link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573

Prenotazione obbligatoria



Domenica 20 ottobre

Alle ore 11.30

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

Visite guidate gratuite in GAM!

Visite domenicali gratuite alla scoperta della Galleria

Costi biglietto d'ingresso consultabili a questo link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573

Senza bisogno di prenotazione



Domenica 20 ottobre

Tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Si riparte con le Domeniche al Museo di Storia Naturale - Nuovo ciclo spaziale!

A cura di Reinventore

L'ARIA E IL VOLO

Una carrellata di esperimenti sulla fisica dei fluidi, in particolare legati all'aria e al volo. L'esperimento clou è quello dell' “aliante da passeggio”, in cui i bambini passeggiando con un cartone sospingono e guidano mentre plana un aeroplanino di polistirolo. A questo si accompagnano esperimenti sulla fisica del volo e osservazioni sugli animali volanti nelle collezioni del museo.

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

Attività senza prenotazione

L'accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti consultabili a questo link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573



Domenica 20 ottobre

Alle ore 16

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Visite guidate gratuite al Museo di Storia Naturale!

Visite domenicali gratuite alla scoperta della collezione del Museo

Costi biglietto d'ingresso consultabili a questo link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573

Senza bisogno di prenotazione

Informazioni e contatti

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Cooperativa Le Macchine Celibi

Lunedi 9-13/14-15

da martedì a venerdì ore 9 -13 e 14-16

tel. 045 8036353 – 045 597140

Web: www.facebook.com/Didattica-nei-Musei-Veronesi-Coop-Le-Macchine-Celibi

Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it