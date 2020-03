Al via da Porta Palio la settima edizione della "Muralonga Verona"

Tutto pronto per la settima edizione della "Muralonga Verona". Appuntamento domenica 29 marzo 2020 e iscrizioni aperte. Quest'anno la "Muralonga Verona" vuole festeggiare il ventesimo anniversario del riconoscimento di Verona Patrimonio Unesco. Un percorso nuovo, l'occasione di visitare nuovi siti che hanno certificato la nostra città "Patrimonio dell'Umanità".

Lungo il percorso, oltre ai tradizionali punti di ristoro, verrete intrattenuti da rievocazioni storiche che daranno ulteriore interesse ai monumenti lungo il percorso. Il percorso di circa 11 chilometri, con partenza da Porta Palio, si sviluppa principalmente lungo la cinta muraria della città scaligera. Il percorso non richiede particolare preparazione atletica, quindi, può essere vissuta come una passeggiata culturale e sarete seguiti da una guida che vi farà da "Cicerone" mostrandovi le particolari costruzioni e i monumenti. Indicativamente, in prossimità delle Porte della città, punti di ristoro e momenti di divertimento.

Come iscriversi

1. PRESSO PORTA PALIO: Le iscrizioni si possono effettuare presso Porta Palio (monumento - sede Associazione Mutuo Soccorso Verona) Stradone Porta Palio a Verona: il venerdì e il sabato dalle 17 alle 18.30.



2. ISCRIZIONE ONLINE CON FACEBOOK: Da Lunedì 24 Febbraio 2020, ci si può iscrivere alla "Muralonga Verona" mandando un messaggio privato alla pagina della Muralonga Verona. Nel messaggio si dovrà comunicare il numero di partecipanti (specificando se adulti, ragazzi o bimbi). Al momento della richiesta, verificata la disponibilità, verrà comunicato il codice IBAN per effettuare il bonifico.

- Si richiede il numero per garantire la disponibilità alla partecipazione, per inserire correttamente l'iscrizione all'interno di un gruppo e per aiutare a fare il conteggio di quanto versare tramite bonifico. Nel caso di iscrizione online tramite facebook, il pass verrà rilasciato la mattina della Muralonga (Domenica 29 Marzo 2020) nei 20 minuti che precedono la partenza del proprio gruppo.

Informazioni e contatti

Contributo per la partecipazione:

25 euro intero.

15 euro ragazzi da 8 a 15 anni (compresi).

Bimbi da 0 a 7 anni (compresi) gratuito.

Sconto gruppi: ogni 10 persone 1 gratuita (undicesima gratuita).

Si accetteranno esclusivamente le iscrizioni pervenute dal giorno 24 febbraio 2020.

Web: https://www.facebook.com/muralongaverona

Evento Facebook