A Villa Venier di Sommacampagna torna l'imperdibile festival "Muovimenti"

Se non lo sapevate "sapetelo", Muovimenti c'è e si farà anche quest'anno da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio! Potrete mangiare, appisolarvi, bere e fare ciò che volete per tutto il giorno: la splendida cornice di Villa Venier a Sommacampagna saprà accogliervi all'ombra dei suoi alberi.

Banchetti, cibo per tutte le esigenze, bevande equosolidali, bionde chiare e acqua del Comune, l'importante è che stiate con noi. Durante tutta la durata dell'evento potrete ammirare nella chiesetta della villa i dipinti di Monica Piona.

Il programma completo

29 GIUGNO

VENERDì SERA

dalle 19

Carlomaria - Indie Rock & Folk

Rocket Radio - DJ SET



30 GIUGNO

SABATO MATTINA

10:00 Yoga e Gong con officina ASD e Mirrorlight

10:00 Laboratorio di carta riciclata – Laura Santi e Silvia Biondani

11:00 Laboratorio “I prodotti del sole”- autoproduzione di prodotti cosmetici con Diana Maia

11:00 Letture animate per bambini - Gruppo di lettrici volontarie della Biblioteca di Sommacampagna

11:30 “Qualità medicinali di uva, vino e olio” - Francesco Badalini

11:30 “Come si preparano oleoliti, sciroppi, estratti e tinture” Francesco Badalini e Ermes Perinelli

SABATO POMERIGGIO

dalle ore 15:00 Giochi per l'equilibrio (slackline) – Luca Manzardo

15:30 Laboratorio di autoproduzione “I detersivi ecoefficaci. Come pulire velocemente senza inquinare e spendere” con Serenella Casini Movimento per la Decrescita Felice-UNISF.

15:30 Laboratorio di teatro “teatrisky” per bambini a cura di Alberto Mariotti

max 12 bambini (7-9 anni) -iscrizione consigliata

16:00 Yoga Kundalini con l'officina ASD.

16:00 Laboratorio per adulti e bambini “ Conoscersi con il mandala” - Laboratorio per adulti e bambini a cura della Dott.ssa Francesca Silvestri e della dott.ssa Chiara Tumminello, psicologhe e psicoterapeute Sentieri di Psicologia (max 25 persone - iscrizione consigliata)

17:00 Presentazione del libro “Confiscateli. Storie di mafie e di rinascite” di Francesco Trotta con Libera Verona

17:00 Laboratorio di teatro “teatrisky” a cura di Alberto Mariotti -

max 12 bambini (4-6 anni) -iscrizione consigliata

17:30 Hatha Yoga – Tra il Cielo e la Terra

18:00-19:30 “Legami in rete:percorsi di accoglienza delle comunità locali” a cura delle reti di famiglie del DIstretto Ovest Veronese - Azienda ULSS 9 Scaligera

SABATO SERA

dalle 19:00

GOODFELLAS - cover Blues Rock

Disperato Circo Musicale- Patchanka

1° LUGLIO

DOMENICA MATTINA

10:00 Yoga - Tra il Cielo e la Terra

10:00 Yoga per bambini- NaturaNamaste- Paola Cipriani

11:00 Lab. Di intreccio per adulti e bambini “tra pesci volanti e sottopentole di salici”– Francesco Badalini e gruppo sestrier IV°(consigliata la prenotazione via mail o messenger)

11:30 Storie di vino -Sommelier Roberta Speronello

DOMENICA POMERIGGIO

16:00 Laboratorio di carta riciclata con Laura Santi e Silvia Biondani

16:00 Piccoli geppetti all'opera – Laboratorio Di falegnameria con Armando Manara ed Ezio Scandola (SIII E' TORNATOOOO)

16:00 Laboratorio pratico: cibi probiotici e fermentati- Casa di Tano

DOMENICA SERA

18:00 DISCO SOUP con Macedonia di Pesche, affogate nel Custoza o in versione analcolica: si taglia, mangia e balla in compagnia - con Slow Food Garda Veronese

18:00 The Foggies - pop folk

19:30 Performance di Danza Contemporanea – Coreografia a cura Silvia Bertoncelli

20:30 “Senza zuccheri aggiunti” Spettacolo teatrale di Dittico Elalù