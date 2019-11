Mudande Rosse: classica cicloturistica di Natale in allegria

Il 22 dicembre 2019 torna la classica cicloturistica di Natale in allegria, da farsi in MTB - GRAVEL- E-BIKE tra le colline moreniche di Custoza e Valeggio.

Ritrovo apertura controllo iscrizioni ore 8.

Partenza ore 9/9.30 da Corte Vittoria in via dei Molini Custoza. Percorso di 35 Km.

Arrivo previsto dei primi ore 12.30.

Il percorso non sarà tracciato, ma verrà inviata la traccia GPS del percorso via mail qualche giorno prima della partenza Contributo partecipazione per l'organizzazione e il ricavato al netto delle spese sarà devoluto alla associazione Energie Sociali.

Energie Sociali è una Cooperativa Sociale ONLUS che opera nella provincia di Verona per promuovere la qualità integrale della vita delle persone, con maggior attenzione a chi è più vulnerabile ed emarginato.In questa sfida ci sentiamo particolarmente impegnati a fianco dei giovani, che sono direttamente o indirettamente al centro di tanti nostri progetti educativi ed iniziative sociali.In sintesi Energie Sociali si occupa di progettazione e gestione di: servizi socio-educativi con bambini, adolescenti e giovani prevenzione delle dipendenze animazione e aggregazione giovanile inserimenti lavorativi di persone svantaggiate laboratori interculturali nelle scuole housing sociale.

Informazioni e contatti

Per ogni altra informazione visita il sito: http://www.energiesociali.it/

Eventbrite

Evento Facebook