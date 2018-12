Geniale artista e Don Giovanni, "Mozart mio Mozart" in scena al Teatro Stimate di Verona

C’era già stato a Verona. Tre secoli fa. Il genio austriaco della musica torna nella nostra città in una duplice veste, sul palcoscenico l’artista ma anche il Don Giovanni. Andrà in scena venerdì 7 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro Stimate, "Mozart mio Mozart", l’atto unico di Marco Brogi e Andrea de Manincor, con Sabrina Modenini. Lo spettacolo di Eadem Produzioni, tutto made in Verona, aprirà la sezione dei “fuori abbonamento” della rassegna L’Altro Teatro.

Biglietti in vendita al Boxoffice di via Pallone o in teatro la sera della rappresentazione. Ingresso a soli 10 euro per i giovani con meno di 30 anni.

Tutto il programma della rassegna è disponibile sul sito: www.laltroteatro.comune.verona.it.

Venerdì, a sipario aperto, due attori affronteranno la messa in scena di uno spettacolo sulla vita di Mozart. Dibattiti e discussioni sull’opportunità di affrontare tagli interpretativi, inserire aneddoti, recuperare materiali riporteranno tra le mura scaligere l’esuberanza del grande compositore austriaco. Sul palcoscenico il Mozart artista, interpretato da Andrea de Manincor, sovrapposto a quel suo molieriano Don Giovanni al quale è dedicato uno dei capolavori assoluti del genio salisburghese. Un dialogo interrotto dall’ingresso in scena di un personaggio femminile, Sabrina Modenini, un po’ Sganarello e un po’ la morte fatta persona, pronta ad instaurare un cavalleresco quanto disperato duello con il genio mozartiano. Una messa in scena didattica ma allo stesso tempo frizzante e coinvolgente, grazie anche al sapiente utilizzo della musica.

La rassegna L’Altro Teatro, giunta quest’anno alla sua XV edizione, è organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven, Ersilia Cooperativa e EXP - Are We Human. La manifestazione si avvale del sostegno del MIBAC, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e della Regione Veneto.