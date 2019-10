MOVIELAND - THE HOLLYWOOD PARK: dal 5 ottobre è ritornata la festa di Halloween

Come da tradizione l’autunno di MOVIELAND porta con se zucche, mostri, fantasmi, scheletri, covoni di fieno e tutte le creature più spaventose del mondo del cinema, pronte a far rivivere le atmosfere dei film horror nel grande ed atteso evento di HALLOWEEN 2019.

Dal 5 ottobre ogni weekend e ogni giorno fra il 31 ottobre ed il 3 novembre, Movieland celebra questa popolare festa di origine celtica con un parco completamente trasformato grazie a una moltitudine di scenografie tra cui le mitiche zucche decorate con le sembianze di famosi personaggi del cinema horror e fantasy e con un’offerta di attrazioni, spettacoli e animazioni rigorosamente a tema.

Halloween però non è solo paura, è anche “dolcetto o scherzetto” con tanti divertimenti per tutta la famiglia! Gli ospiti più piccoli potranno divertirsi con le attività speciali di questa stagione, durante i coinvolgenti spettacoli, esplorando il percorso di FANTASMIK o salendo a bordo delle jeep di PANGEA per un avventuroso viaggio nel mondo dei dinosauri.

Nelle giornate di sabato 5, 12, 19 e 26 ottobre il parco rimarrà aperto straordinariamente fino alle ore 21, mentre il 31 ottobre grande festa di Halloween con apertura fino alle 24: in queste speciali date vi sarà la possibilità di acquistare anche il biglietto pomeridiano/serale ad un prezzo particolarmente conveniente: solo 15€ per ingressi a partire dalle ore 16 (nei sabati di apertura fino alle 21) e dalle ore 18 (solo il 31 ottobre).

ATTRAZIONI E SPETTACOLI A TEMA

• NEW 2019 - DISCO INFERNO: Lucifer ha deciso di prendersi una vacanza e festeggiare il mese più horror dell’anno a Movieland con i suoi amici più mostruosi: appuntamento sul palco della Main Street, per un momento a tutto ritmo sulle note delle più coinvolgenti musiche pop a tema



• NEW 2019 - MONSTER CHEF: cosa avrà preparato lo chef più mostruoso di sempre per mettere alla prova i piccoli ospiti di Movieland? Chi avrà il coraggio di assaggiare le sue schifose prelibatezze potrà tornare gratuitamente al parco nella giornata del 31 ottobre



• NEW 2019 - Due gli appuntamenti quotidiani nel meraviglioso contesto della Main Street: la coinvolgente parata “HORRAY FOR HALLOWEEN” aprirà la giornata con i suoi personaggi e costumi a tema, mentre ritroveremo Lucifer ed i suoi amici nello show di chiusura “SPELL ON YOU”, durante il quale saluterà a “modo suo” tutti gli ospiti di Movieland



• La mitica HORROR HOUSE del parco, l’attrazione horror più chiacchierata e terrificante d’Italia, diventerà ancora più intensa con un percorso senza vie d’uscita nella sua versione NO ESCAPE (V.M.14)



• Ritornano al Movieland Theatre le mille voci di Alberto Pagnotta con il suo VOICE’S MAGIC - HALLOWEEN Special: uno spettacolo interamente dedicato al mondo del doppiaggio e pieno di incredibili sorprese “a tema” che vi farà scoprire la poliedrica voce di Alberto.

Ma non finisce qui, il 31 ottobre grande festa di Halloween con apertura fino alle 24: 14 ore ininterrotte di divertimento con tutti gli spettacoli e le attrazioni del parco e tante coinvolgenti attività ideate ESCLUSIVAMENTE per questa serata, fra le quali:



• SHAMAN EXPERIENCE: una jungla misteriosa piena di macabre sorprese metterà alla prova il coraggio degli impavidi visitatori che cercheranno di affrontare il percorso che li condurrà verso il grande altare del terrificante sciamano… Ne uscirete sani e salvi?



• LABYRINTH EXPERIENCE: grandi e piccini saranno chiamati ad affrontare un labirinto pieno di trabocchetti e di vie senza uscita: chi ne uscirà per primo?



• LIVE MUSIC con STILL ALIVE (KISS TRIBUTE BAND): sul palco della Main Street la “Still Alive” Tribute Band dei Kiss, riproporrà i brani più celebri del trasgressivo gruppo musicale heavy metal statunitense. Non mancheranno i travestimenti che hanno reso celebri la band e tutti gli effetti speciali diventati un simbolo dei loro spettacoli dal vivo.

PROMOZIONI SPECIALI

Durante la stagione di HALLOWEEN saranno disponibili due promozioni speciali per entrare al parco a prezzo scontato durante i weekend di ottobre o addirittura gratis la sera del 31:

• Per tutti i weekend di ottobre** chi verrà al parco in TRAVESTIMENTO A TEMA potrà accedere a prezzo ridotto (22€). Per ottenere lo sconto il proprio costume dovrà includere TRUCCO, VESTITO e un ACCESSORIO a tema (esempio: teschio, bastone, zucca etc.).

• LE TRE PROVE DI CORAGGIO: nei fine settimana di ottobre** partecipando a tre prove di coraggio avrete la possibilità di entrare gratis assieme ai vostri amici o alla vostra famiglia il 31 ottobre. Le tre prove includono il completamento del percorso della HORROR HOUSE: NO ESCAPE, affrontare la mitica BLIND TOWER bendati e bere una pozione magica misteriosa allo SCHIFIDUS “MONSTER BAR” (mini bevanda dal sapore terrificante, anche per i più piccoli). Regolamento completo all’ingresso del parco.

**escluso 31 ottobre e 1 novembre

WEEKEND DI OTTOBRE A CANEVAWORLD RESORT

La visita a MOVIELAND, il primo parco divertimenti in Italia dedicato interamente al mondo del cinema, con le sue imperdibili attrazioni e i coinvolgenti spettacoli dal vivo, presenta ad ottobre il grandioso e “mostruoso” evento HALLOWEEN, un ulteriore motivo per programmare un weekend sul Lago di Garda, la perfetta destinazione turistica per il divertimento di tutta la famiglia e con i propri amici pronta a regalare uno scorcio di vacanza in più!

Sul sito www.canevaworld.it è possibile scoprire tutte le offerte di Canevaworld Viaggi, il tour operator di Canevaworld Resort che propone vantaggiosi soluzioni a partire da soli 51€ a persona (pernottamento 1 notte in hotel 3 stelle con prima colazione + 1 giorno a Movieland).