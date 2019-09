Il Parco di Hollywood sul Garda Movieland ospita l'American Beer Fest

Il parco di Hollywood sul Lago di Garda introduce il nuovissimo evento "American Beer Fest": dal 13 al 29 settembre, tutti i fine settimana (dal venerdì alla domenica), si celebrano le tradizioni e i sapori americani con una festa della birra originale e diversa dal solito.

Nove entusiasmanti giornate in cui, alle mitiche attrattive del parco, si aggiunge un perfetto mix di ingredienti che daranno un tocco di verve in più alla fine d’estate:

Birre speciali da gustare nei vari food point allestiti per l’occasione

Golose ed introvabili specialità gastronomiche provenienti direttamente dagli U.S.A., da assaporare nel parco ma anche da acquistare e portare con se a casa

Spettacoli ed animazioni esclusive per questo evento, in compagnia degli stuntmen e di tutto il cast artistico di Movieland

5 classici e divertenti “giochi di abilità", tipici delle feste di paese americane

Tante colorate decorazioni a tema

Ma non finisce qui: sabato 14, 21 e 28 settembre il parco rimarrà aperto straordinariamente fino alle ore 21 per il fantastico Saturday Night American Beer Fest: 11 ore di divertimento continuato con tutto il programma di attività speciali alle quali si aggiungerà anche una live band che durante la serata, dal palco della Main Street, proporrà musica country e bluegrass tutta da ballare!

Acquistando online il biglietto speciale giornaliero "Movieland - American Beer Fest" con 2 euro di sconto sul prezzo praticato alla cassa, si potrà anche ritirare gratuitamente il mitico cappello ufficiale, simbolo dell’evento.

Nelle giornate con apertura fino alle 21 sarà possibile inoltre acquistare il biglietto pomeridiano/serale ad un prezzo particolarmente conveniente: solo 15 euro per ingressi a partire dalle ore 16.

Weekend di settembre a Canevaworld Resort

La visita a Movieland, il primo parco divertimenti in Italia dedicato interamente al mondo del cinema, con le sue imperdibili attrazioni e i coinvolgenti spettacoli dal vivo, si arricchisce del divertente e goloso evento American Beer Fest che rappresenta un ulteriore motivo per programmare un weekend sul Lago di Garda, la perfetta destinazione turistica per il divertimento di tutta la famiglia e con i propri amici, pronta a regalare uno scorcio di vacanza in più anche dopo il rientro a scuola o al lavoro.

Sul sito www.canevaworld.it è possibile scoprire tutte le offerte di Canevaworld Viaggi, il tour operator di Canevaworld Resort che propone vantaggiosi soluzioni a partire da soli 51 euro a persona (pernottamento 1 notte in hotel 3 stelle con prima colazione + 1 giorno a Movieland).

Canevaworld Resort

Movieland fa parte di Canevaworld Resort (www.canevaworld.it), una destinazione turistica unica in Italia situata a Lazise, sulle sponde del bellissimo Lago di Garda e comodamente servita sia per chi arriva in auto, treno o aereo. Fanno parte del Resort due incredibili parchi di divertimento, due ristoranti tematici e un disco-club che anima le calde serate estive del lago:

MOVIELAND - THE HOLLYWOOD PARK è un parco a tema cinematografico dove originali attrazioni e spettacoli dal vivo ricreano la magia di Hollywood

CANEVA - THE AQUAPARK è il mitico parco acquatico a tema che da tanti anni rappresenta il punto di riferimento per questa tipologia di divertimento sul Lago di Garda

MEDIEVAL TIMES è il più popolare e coinvolgente dinner&show a tema medievale: una ricca cena servita durante un combattuto torneo medievale scatenano il tifo di tutti i commensali

ROCK STAR RESTAURANT è un ristorante con formula “All You Can Eat&Drink” (mangia e bevi tutto ciò che desideri) dedicato al mondo della musica

MARGARITAS COCKTAIL è un tiki-bar in stile caraibico per assaporare deliziosi cocktail

Per visitare tutte le attrazioni di Canevaworld Resort sono a disposizione biglietti combinati e abbonamenti che consentono di risparmiare rispetto ai singoli accessi. Inoltre tutti coloro che desiderano organizzare al meglio la propria vacanza a Canevaworld Resort e sul Lago di Garda possono contattare Canevaworld Viaggi, il tour operator di Canevaworld i cui operatori rispondono al 045 69 69 990 oppure via email a viaggi@canevaworld.it .

Biglietti di ingresso e abbonamenti 2019

Il costo dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti stagionali rimarranno invariati nel 2019, rispetto alla scorsa stagione e sono i seguenti:

Ingresso giornaliero solo Movieland - Intero: 28 euro | Ridotto 22 euro

Ingresso giornaliero, due parchi (Movieland + Caneva) - Intero: 35 euro | Ridotto: 29 euro

Biglietto d'ingresso due giorni, due parchi, Basic - Intero: 38 euro | Ridotto 32 euro

Biglietto d'ingresso due giorni, due parchi, Flex - Intero: 42 euro | Ridotto 36 euro

Biglietto d'ingresso sette giorni consecutivi, due parchi - Intero: 49 euro | Ridotto 43 euro

