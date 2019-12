Visite guidate gratuite alla mostra dedicata a Carlo Scarpa a Castelvecchio

Visite guidate gratuite per ammirare le opere di Carlo scarpa in mostra al museo di Castelvecchio. Le propone il Comune nelle giornate del 21, 23, 24 e 27 dicembre, per promuovere la conoscenza dell’arte vetraria, dei disegni, delle fotografie d’epoca e delle opere di design di altissimo livello che compongono la mostra.

In particolare, sabato 21 e venerdì 27 dicembre, alle 11, sarà la stessa curatrice della mostra, l’architetto Alba Di Lieto, ad illustrare al pubblico l’unicità delle produzioni scarpiane.

Informazioni e contatti

Non è richiesta la prenotazione. Partecipazione libera fino ad esaurimento posti. I costi del biglietto d’ingresso sono consultabili al link https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=44573.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona ai numeri 0458036353 e 045597140 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 16, e il sabato dalle 9 alle 13.

È inoltre possibile inviare un’e-mail all’indirizzo segreteriadidattica@comune. verona.it o visitare la pagina Facebook Didattica nei Musei Veronesi - Coop Le Macchine Celibi.