Alla Feltrinelli di Verona la mostra "Dream City - Illustrazioni di Nina Zilli"

Fino a martedì 7 gennaio 2020 la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2 ospita la mostra "Dream City - Illustrazioni di Nina Zilli".

I sogni son desideri, dicevano una volta. Ma le ragazze di oggi non sono principesse in attesa di essere salvate da un tizio in calzamaglia azzurra: sono esploratrici coraggiose, solari e ricche di risorse, sempre pronte a partire alla conquista di nuovi territori onirici, da sole o con le amiche. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una guida turistica che le aiuti a orientarsi nei meandri di Dream City, la città dei sogni. Concepita e illustrata da Nina Zilli, Dream City. La mia guida alla città dei sogni (Rizzoli) conquisterà i cuori e la fantasia di tutte le amazzoni metropolitane da 0 a 100 anni.