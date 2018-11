"Tornerà la pace", la Grande Guerra nelle immagini e nelle parole del popolo in trincea

Verrà inaugurata giovedì 22 novembre alle 17.30 a Palazzo Scarpa, sede Banco BPM, l’esposizione dal titolo TORNERA’ LA PACE. Curata dall’Archivio Tommasoli e Banco BPM sarà aperta al pubblico, negli orari di filiale, dal 22 novembre al 21 dicembre.

All’inaugurazione interverranno Carlo Fratta Pasini, Presidente Banco BPM e Sirio Tommasoli, Presidente Archivio Tommasoli. La presentazione sarà arricchita da poesie, prosa e musica, interpretate da Michele Vigilante e Antonio Canteri.

Tornerà la pace

Una speranza, quasi una preghiera, bisbigliata tra i denti, scambiata con i compagni per farsi forza l’un l’altro in mezzo al fango, il sangue, i proiettili. Disincanto e disillusione si intrecciano, nelle parole, alla disperazione e alla sofferenza, per poi sciogliersi in un sospiro di sollievo e una felicità incontenibile nel momento in cui viene compreso che la Grande Guerra è arrivata alla fine. Tutto questo emerge dalle ventidue fotografie, che costituiscono il nucleo principale dell’esposizione, selezionate da collezioni e archivi privati e pubblici: come la Collezione Rizzi o appartenenti alla Fondazione Museo Storico del Trentino, agli Archivi Alinari - Archivio Anderson e all’Archivio Centrale dello Stato.

Lo si legge con uguale potenza anche dai testi che sono esposti in questa mostra, presi sia dalla letteratura di Gadda, Lussu, Ungaretti e Rebora, che da diari e appunti che non appartengono alla tradizione letteraria e che sono gli scritti dei soldati e delle persone comuni oppure dalla Cronaca dell’Istituto Don Bosco. Punti di vista, stili, intenti differenti, ma che non possono fare a meno di concentrarsi sulle medesime tematiche e far riflettere. L’inaugurazione è aperta al pubblico.