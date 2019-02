Mostra temporanea alla Capitolare: riscoprire i tesori nascosti della Biblioteca più antica al mondo

La Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo, un’esposizione temporanea alla scoperta della sua millenaria storia.

La Biblioteca Capitolare di Verona è la sola Biblioteca del mondo occidentale che dall’inizio della sua storia non ha mai smesso di funzionare e non ha mai cambiato sede. Di questo primato ne dà ragione un piccolo manoscritto, il cosiddetto codice di Ursicino, dal nome del suo copista. Il veronese Ursicino, il primo agosto del 517, scrivendo il suo nome e la data alla fine del suo lavoro, inconsapevolmente scelse di entrare nella storia. Da quel primo agosto del 517 la storia della biblioteca non si è mai fermata, come all’interno di un libro di avventure si sono succeduti grandi personaggi, sparizioni, ritrovamenti, tragici e lieti eventi. Hanno varcato la sua soglia Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Bernardino da Siena, Scipione Maffei e molti altri.



I codici e i testi che saranno esposti, testimonianza preziosa e concreta di questa lunga storia, sono: il codice di Ursicino, le Istitutiones di Gaio (un palinsesto del VI sec.), l’Orazionale dell’arcidiacono Pacifico, l’iconografia Rateriana (la più antica rappresentazione grafica di Verona), uno splendido corale miniato del XIV secolo, un incunabolo dantesco e un codice con le più significative opere di Petrarca. Infine saranno visibili una copia del testamento dell’illustre Scipione Maffei, fautore di grandi scoperte e lasciti alla biblioteca, uno dei codici che venne scelto per essere portato a Parigi nel 1797 e due testi che porteranno per sempre le tracce dell’alluvione del 1882 e della seconda guerra mondiale.

In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino alle ore 11.30 e un turno il pomeriggio alle ore 16 al costo di 10,00 euro (gratuito fino ai 14 anni), mentre nelle fasce orarie dalle ore 10.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15 sarà possibile accedere all’esposizione senza guida al costo di 5,00 euro.

Informazioni e contatti:

Prenotazione consigliata per le visite guidate

Tel. 388 5758902 – info@capitolareverona.it

(fonte Comune di Verona)