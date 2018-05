A Cazzano è di scena l'81° Mostra provinciale delle ciliegie veronesi

La Pro Loco di Cazzano di Tramigna in collaborazione con l'amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini e AVIS, organizza: 81° Mostra provinciale delle ciliegie veronesi.

Programma

Giovedì 31 maggio

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici.

ore 21.00 Serata musicale a 360° con il gruppo S.P.6



Venerdì 01 giugno

ore 19.00 Apertura chioschi e vendita ciliegie.

ore 22.00 Serata sotto le stelle:

Rememer Afro Story con DJ GEGE e CIKCIO

e KUMA Live Percussion



Sabato 02 giugno

ore 10.00 Presso le scuole, apertura e

degustazione dei prodotti tipici

Veronesi.

ore 11.00 MOSTRA TRATTORI D'EPOCA

con dimostrazione avviamento e funzionamento

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici e vendita ciliegie

ore 20.30 Talent Show on Tour 2018

Serata di intrattenimento con i piu bravi artisti

di Verona e provincia e sfilata di moda

presentano Maira Salvagno e Paolo Somaggio.

ore 22.30 Mega discoteca by DJ Mathia Guerzoni

Animazione "Adelina Putin" e Gadget



Domenica 03 giugno

ore 10.00 Apertura chioschi e vendita ciliegie

In piazza Arte e Mestieri de na olta

Compagnia dei ricordi e delle antiche tradizioni

ore 12.00 Apertura chioschi enogastronomici.

ore 16.00 Dimostrazione di danza Gruppo HIP-HOP

URBAN DANCE

ore 16.30 Innaugurazione della 80° Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi

ore 17.00 Premiazioni:

Ciliegia d'Oro: Si ringrazia il BANCO B.P.M.

Ciliegia d'argento offerta da:

PRO LOCO CAZZANO

Piatto in maiolica offerto da:

SANTAROSA s.r.l.

ore 18.00 Happy Spritz Happy Cherry con Vitto e Ale

ore 21.00 Serata Spettacolo con "IL MULINO DEL PO"



Lunedì 04 giugno

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici.

ore 21.00 Serata musicale orchestra "LA PERLA BIANCA"



Martedì 05 giugno

ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici.

ore 21.00 Grande serata musicale con l'orchestra "SUSANNA PEPE"

23.15 Spettacolo pirtotecnico sul Lago della Mora

a cura della PIROFANTASIA FIREWORKS



PARCHEGGIO A SUD DEL PAESE - PIZZA IN PIAZZA CON FORNO A LEGNA - CHIOSCHI COPERTI - VENDITA CILIEGIE - PESCA DI BENEFICENZA - LUNA PARK - PISTA DA BALLO IN ACCIAIO

