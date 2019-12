In Sala Birolli la Mostra Concorso del Presepio Tradizionale e Artistico

Nella Sala espositiva "Renato Birolli da sabato 7 dicembre 2019 è allestita la XXIX Mostra Concorso del Presepio Tradizionale e Artistico, con premiazione dei Vincitori del Concorso. La mostra prosegue fino a domenica 12 gennaio 2020.

Le opere in esposizione e partecipanti al concorso sono circa 90, quali Diorami, Presepi tradizionali e Sculture inerenti al tema della Natività. Sono prodotte sia da affermati presepisti ed artisti nazionali ed internazionali, sia da persone con la passione per il Presepio e per il suo messaggio di Pace.

I presepi partecipanti al Concorso, sono suddivisi nei consueti tre settori:

Tradizionale (presepi unici "aperti")

Artistico (solo sculture o presepi)

Ricerca e originalità (presepi unici)

