A Bardolino nel cuore del Natale la mostra "Presepi e paesaggi in materiale riciclato"

La mostra–concorso “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato” promossa dal Consiglio di Bacino Verona Nord, dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e da Serit vi accoglie dal 6 dicembre al 6 gennaio 2020 nel cuore del Lago di Garda, a Bardolino, nel meraviglioso parco di Villa Carrara Bottagisio.

In un momento storico in cui l’attenzione all’ambiente è molto alta, il già ricchissimo calendario bardolinese, si arricchisce di un’anima green grazie a centinaia di opere sulla natività e il Natale realizzate, con materiali di scarto, dai bambini delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Verona e Provincia. Bambini che con l’immediatezza che li contraddistingue «ci trasmettono un prezioso messaggio: facciamo attenzione a ciò che gettiamo, spesso può avere una seconda vita grazie a riciclo e fantasia – dichiara Gianluigi Mazzi, Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord – e l’esposizione degli elaborati che risultano dall’estro di questi ragazzi, dei vostri figli, supportato dal lavoro degli insegnanti, è un’occasione carica di valori cristiani e civici con cui augurarvi Buon Natale e Buone Feste in Famiglia».

Circa 300 opere tra presepi, natività e simboli natalizi realizzati con carta, cartone, legno, plastica, sughero e alluminio recuperati, verranno esposte in un magico padiglione completamente trasparente, accanto alla ruota panoramica, in attesa di essere anche premiate «il 15 dicembre, in una location che sveleremo nei prossimi giorni, che ospiterà tutte le classi veronesi iscritte e il concerto del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano” – racconta Cristiano Tabarelli, Presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero – come momento di grande festa all’interno del percorso di educazione ambientale che portiamo negli Istituti durante l’anno scolastico».

«Questa edizione del concorso è la mia prima da Presidente di Serit e devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dalla creatività dei bambini che hanno partecipato, assemblando materiali recuperati con risultati incredibili – dichiara Massimo Mariotti, Presidente di Serit –"Il loro entusiasmo è grande, premiamoli venendo da tutta Verona e Provincia a visitare la mostra, ad ingresso gratuito, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 19 fino all’epifania!».

Informazioni e contatti

Web: http://www.bardolinotop.it/eventi/il-natale-a-bardolino