"Tu sei un poeta!", in Feltrinelli la mostra dedicata a Leo Lionni

Presso la Feltrinelli, in via Quattro Spade 2 a Verona, sarà visibile dino a giovedì 31 ottobre "Tu sei un poeta!", una mostra dedicata a Leo Lionni.

A 20 anni dalla morte e per i 60 anni dall’uscita di Piccolo blu e piccolo giallo , la casa editrice Babalibri rende omaggio a Leo Lionni con una mostra a lui dedicata. Un percorso alla scoperta di un artista che è stato anticipatore e visionario, capace di esprimere con ironia e leggerezza valori incredibilmente attuali. Leo Lionni ha raccontato ai bambini la libertà e l’accoglienza verso chi è diverso.