A Verona la mostra personale di Mara Isolani "Dimensione viaggio"

Il viaggio è il tema della mostra personale dell’artista Mara Isolani, a cura di Sara Villardi, che si inaugura nelle sale dello storico Casa Mazzanti Caffè in piazza delle Erbe a Verona il 19 settembre alle 18.30 con calice offerto da Vini Ottella. La mostra rimarrà visibile fino al 20 dicembre 2019.

Una serie di dipinti a olio, acrilico e inserti materici, per immergere il visitatore in un mondo di viaggiatori della vita, in uno spazio dove tutto è immaginabile, dove “l’homo peregrinus” avanza alla ricerca dei suoi sogni e di se stesso, dove le auto assorbono viaggi e paesaggi sulle loro lucide superfici, dove alla fine i turisti a gruppi o da soli diventano i loro alter ego, calchi dorati, impronte d’uomo, sintesi di una società massimizzata dove gusti e tendenze sono sempre più simili fra loro.

Il viaggio come metafora della vita.

Informazioni e contatti

DIMENSIONE VIAGGIO - TRAVEL DIMENSION

Mostra personale di Mara Isolani

Dal 19 settembre al 20 dicembre 2019

Casa Mazzanti Caffè – Verona, piazza delle Erbe 32, piano primo

A cura di Sara Villardi

Web: http://maraisolani.altervista.org

