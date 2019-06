Mostra personale di Mara Isolani "Ricordi di viaggio"

“Ricordi di viaggio” è la mostra che l’artista Mara Isolani propone a Malcesine al Palazzo dei Capitani dal 17 al 23 giugno 2019. Le opere su tela, realizzate ad olio e acrilico con interventi materici, sono ricostruzioni mentali che accostano elementi osservati in tempi e luoghi diversi e trasportati nella dimensione del sogno.

Giovani turiste, colte in un momento di pausa del viaggio, gruppi colorati di turisti , un mondo di viaggiatori della vita che si incamminano inglobati in architetture senza tempo e caratterizzate da uno spazio non convenzionale dove tutto è immaginabile, dove tutto è realtà ma nel contempo è anche fantasia. E anche auto d’epoca che inserite in un contesto informale raccontano i loro viaggi, attraverso le immagini riflesse e deformate che si riflettono sulle sinuosità delle lucide carrozzerie.

Viaggio come metafora della vita, una serie di “Homo peregrinus” alla ricerca della propria meta. La mostra è visitabile a ingresso libero dalle 9.30 alle 18.30, con la presenza dell’artista

