L'arte in ospedale, al Polo Confortini la mostra degli artisti di Artinsieme

Il Laboratorio di Pittura “Artinsieme”, che opera all’interno dell’Università dell’Educazione Permanente, esporrà al Polo Confortini le opere di 12 artisti a partire da martedì 16 gennaio. Come ricorda il Rettore dell’Università di Educazione Permanente, dr. Luigi Grezzana, si tratta di una realtà che opera nella nostra città da 36 anni e che con 3.000 iscritti e 120 docenti non ha eguali in Europa.

Tutta la letteratura medica accreditata insiste sull’importanza dell’educazione continua per prevenire disturbi cognitivi e non solo, “non si pretende che sia la panacea di tutti i mali – ricorda il dr. Grezzana – ma certamente è molto importante perché il cervello è come un paracadute, funziona solo se lo apri”.

La mostra degli artisti di Artinsieme si inaugurerà martedì 16 gennaio alle ore 10,30 con la presentazione del dr. Grezzana e la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Verona, avv. Francesca Briani e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata dr. Francesco Cobello.