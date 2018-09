"L’oca in biblioteca": la mostra sul gioco dell’oca da il via ufficiale a Kidsuniversity 2018

Appuntamento in Biblioteca Frinzi, il 13 settembre alle 18, con la mostra “L’oca in biblioteca” che inaugura Kidsuniversity Verona 2018. L’esposizione, a cura della Compagnia Gino Franzi onlus e di Alessia Parolotto, è un percorso alla scoperta di come si giocava una volta al gioco dell’oca grazie alla presenza di numerosi tabelloni di questo gioco stampati in Italia nella prima metà del Novecento. I tabelloni sono stati donati da presidente della “Compagnia Gino Franzi”, Stefano Modena, alla Biblioteca Civica della città.

I tabelloni esposti offrono un’interessante carrellata del periodo storico in cui sono stati realizzati e presentano numerose varianti di gioco e di ambientazione: dagli scenari storico-patriottici, ai racconti di ispirazione letteraria, agli itinerari sportivi, ai percorsi geografici a scopo didattico. In mostra anche giochi in diversi materiali (tra cui legno, latta, plastica) che richiamano le diverse ambientazioni del gioco. Per le scolaresche in visita sarà disponibile un piccolo omaggio. La mostra sarà aperta fino a sabato 13 ottobre, tutti i giorni dalle 8.15 alle 23.45.

Le attività sono gratuite, se non diversamente specificato, e su prenotazione.