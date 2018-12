Idee regalo e tanta solidarietà alla "Mostra Mercato di Natale"

A San Zeno torna la Mostra Mercato di Natale per portare aiuto a persone svantaggiate e con disabilità. L’iniziativa è in programma da sabato 1 dicembre fino al 6 gennaio alla chiesa di S. Maria della Giustizia Vecchia a piazza San Zeno. La Mostra Mercato, promossa dalla Cooperativa Sociale D-Gusto, Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS della Provincia di Verona e Cooperativa sociale L’Officina dell’AIAS, è aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

All’esposizione si troveranno idee per i regali di Natale e si potrà scegliere tra oggetti di artigianato, gioielli, dipinti, illustrazioni, borse, oli essenziali, oggetti d'antiquariato e le ceramiche realizzate dalla persone con disabilità seguite da A.I.A.S. Inoltre, sarà possibile ammirare l’esposizione di presepi realizzati in materiale riciclato premiati alla Rassegna AMIA "Presepi e Paesaggi in materiale riciclato".

A chi visita la mostra Mercato e la rassegna dei Presepi, effettuando un acquisto, sarà riconosciuto un tagliando di sconto da 7 a 5 euro per pattinare sulla Pista Agsm Christmas On Ice in piazza San Zeno.