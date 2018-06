Presso la Galleria Artisti Oggi una mostra dedicata a Luigi Zago da Villafranca

La mostra dedicata all’artista Luigi Zago (Villafranca di Verona 1894 – Buenos Aires 1952), vuole essere un omaggio al noto pittore originario di Villafranca durante i giorni dell’Antica Fiera dei Ss. Pietro e Paolo.



Luigi Zago è un pittore conosciuto a livello internazionale e a Villafranca gli è stata intitolata la via di fronte al Castello.



Grazie alla collaborazione tra la Galleria Artisti Oggi e alcuni collezionisti, sono state selezionate e riunite ventitrè opere del Maestro ora in mostra in Corso Vittorio Emanuele n.264 (di fronte allo storico Caffè Fantoni), un'occasione unica per essere ammirate dal pubblico gratuitamente per le prossime due settimane.



L’ultima mostra di Zago nel suo paese d’origine risale al 2006, si è pensato quindi di mantenere vivo il ricordo, soprattutto nelle nuove generazioni, di un artista che ha portato il nome della nostra città nel mondo, tanto da essere conosciuto con l’appellativo Luigi Zago da Villafranca.



Le opere provengono da collezioni private e sono divise per tematiche e per anni, per dare un’idea della varietà dei soggetti e della grande qualità della sua pittura.



In mostra ci sono anche i cataloghi dell'epoca, alcuni dei quali sono libri introvabili, soprattutto quelli legati alla sua esperienza in Sud America, dove ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 1952 e alcune opere esposte sono pubblicate su questi cataloghi.

Gallery