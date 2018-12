"Un mattoncino per la ricerca", con Airc grande mostra Lego in Gran Guardia

Alla vigilia di Santa Lucia, l’8 e 9 dicembre in Gran Guardia a Verona, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, propone alla città la manifestazione all’insegna del gioco e della sensibilizzazione, la Mostra “Un mattoncino per la ricerca”.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Verona e CLV, gruppo di appassionati dei mitici mattoncini Lego, un intero piano della Gran Guardia ospiterà infatti, per la gioia di appassionati, famiglie, e soprattutto dei bambini, le opere spettacolari in Lego di 35 espositori dedicate ai temi di City, Castle, Technic, Star Wars, Friends.

All’interno della Mostra è previsto anche uno spazio dedicato anche al gioco libero per i più piccoli. Ai bambini, in particolare, verrà chiesto di partecipare alla costruzione di un muro il Lego che simboleggerà la Ricerca, ciascuno con un proprio mattoncino. L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato andrà alla Ricerca sui tumori pediatrici.

Dichiarazione di Antonio Maria Cartolari, Presidente di AIRC Comitato Veneto Trentino Alto Adige: «Il gioco, la passione e la creatività, caratteristiche proprio dei più piccoli, sono doti preziosissime che noi di AIRC abbiamo il dovere di nutrire il più possibile offrendo spunti educativi e di sensibilizzazione per l’adozione di stili di vita corretti e per crescere nell’amore per lo studio e l’approfondimento».

La manifestazione è resa possibile dal sostegno di Agsm, Model Expo Italy, Maistri Cucine e Flover, con il prezioso contributo di Amt e Amia e la gentile partecipazione del gruppo di educatrici di Give me 5.

Info: AIRC Comitato Veneto Trentino Alto Adige com.veneto@airc.it - tel. 045 8250234