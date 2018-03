I bozzetti e le creazioni tessili degli studenti veronesi di moda in Sala Birolli per la mostra "Kitsch & Chich"

Saranno i bozzetti e le creazioni tessili degli studenti di moda i protagonisti della mostra “Kitsch & Chich”. L’esposizione, visibile dal 17 al 28 marzo in sala Birolli, è promossa dal Liceo Artistico Statale di Verona, nell’ambito di un progetto formativo di alternanza scuola – lavoro.

Lo studio effettato dai ragazzi sui differenti motivi ornamentali esposti, creati in variegate sfumature e colori su tessuti e bozzetti, mette in luce le differenze estetiche del ‘kitsch’ e dello ‘chic’, mostrando, nel confronto visivo, il sottile confine tra ciò che è degno di diventare ‘di moda’, e cosa no.

Il progetto formativo, realizzato in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design IED Como ed il patrocinio della 1ª Circoscrizione, è stato presentato questa mattina dal presidente circoscrizionale Giuliano Occhipinti. Presenti la dirigente del Liceo Artistico Mariangela Icarelli e i docenti Graziano Stevanin, Massimo Girelli e Cristina Graziani che hanno curato e allestito la mostra con il supporto dell’Associazione genitori “Crescere con l’Arte”.

“In un tempo dove i giovani vanno sempre più stimolati, anche a livello culturale – ha detto il presidente Occhipinti –, fa piacere avere un istituto d’arte che sprona i propri studenti ad approcciarsi all’arte e al design in modo alternativo, ribaltando, in questo contesto i canoni di bellezza sociali”.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 17 marzo alle 11.30, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20; sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. L’ingresso è gratuito.