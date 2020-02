Il "Jova Beach Party" in mostra alla Feltrinelli nelle fotografie di Francesco Faraci

In mostra fino a mercoledì 26 febbraio 2020 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona le fotografie del "Jova Beach Party" realizzate da Francesco Faraci.

Francesco Faraci , specializzato in fotografia di reportage, racconta per immagini il Jova Beach Party, il progetto di Lorenzo Cherubini che ha rivoluzionato il mondo del live in Italia. Gli scatti sono una festa di emozioni e colori, un giro d’Italia di pura energia, il racconto di un sogno che si è trasformato nel più grande evento di intrattenimento della storia musicale del nostro Paese. Le foto esposte sono contenute nel libro fotografico Jova Beach Party. Cronache da una nuova era (Rizzoli).