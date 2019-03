Per la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down la mostra "Io come voi"

"Io come voi", l’esposizione fotografica organizzata da AGBD Onlus che offre la possibilità di guardare la disabilità da un punto di vista diverso. «Non guardarmi con aria dispiaciuta, io sono felice. Non concedermi troppo, così non imparo. Fammi provare da solo, voglio conoscere il mondo» sembrano dire le foto dei bambini ritratti. Per la Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, AGBD Onlus, importante centro veronese di riabilitazione di bambini e ragazzi Down accreditato tra le strutture sanitarie dalla Regione Veneto, vuole dare un messaggio forte e diretto a tutti noi: “cambiate il vostro modo di guardare, scoprite le normalità dei nostri bambini e...perché no, anche le vostre disabilità”.

Tutto questo sarà “Io come voi”, una coinvolgente esposizione fotografica realizzata con il sostegno dello Studio fotografico Ennevi e patrocinata dal Comune di Verona che avrà luogo al Palazzo della Gran Guardia sabato 23 marzo dalle 15:30 alle 21:00 e domenica 24 marzo dalle 10:00 alle 19:00.

Ma “Io come voi” sarà un evento a tutto tondo: oltre alle 70 fotografie esposte intervallate da messaggi che sembrano uscire dalla bocca dei nove bambini rappresentati e all’opera artistica eseguita dagli stessi, la mostra sarà arricchita da importanti incontri, momenti musicali e di svago. Il 23 marzo, dopo l’inaugurazione con le autorità, prevista alle 16:00, alle 17:00 sarà Guido Marangoni, personaggio di spettacolo e autore del libro “Anna che sorride alla pioggia” a intrattenere il pubblico con la sua satira sui luoghi comuni relativi alla Sindrome di Down. Seguirà poi la performance artistica di Gegart con murales e decorazioni eseguiti in diretta. Domenica 24 marzo alle 15:30, invece, il maestro Remo Vinciguerra, pianista, grande compositore ed esperto di didattica, parlerà dell’importanza della musica nella crescita dei bambini. Il maestro, inoltre, si esibirà al pianoforte insieme all’amico Andrea Speri, pianista con sindrome di Down. A chiudere l’evento alle ore 18:00 sarà l’incantevole voce di Veronica Marchi, cantautrice veronese ex concorrente di X Factor.

La scelta del tema musica non è affatto casuale, AGBD infatti ha in cantiere un progetto di musicoterapia per i suoi bambini e durante l’evento chi lo vorrà potrà sostenerlo con una donazione.