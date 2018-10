In arrivo la 23^ Mostra del fumetto dedicata a "Pecos Bill. Il leggendario eroe del Texas"

È dedicata a “Pecos Bill. Il leggendario eroe del Texas” la 23ᵃ rassegna del fumetto in programma al Centro Tommasoli, a Borgo Santa Croce. Dal 18 al 21 ottobre, saranno infatti esposti i mitici “Albi d’Oro” con le storie “dell’eroe del lazo”, create negli anni ’50 dal genio letterario di Guido Martina e da quello grafico pittorico di Raffaele Paparella. Centinaia di albi, ad edizione Mondadori, che dal 1955 seguono le gesta di Pecos Bill, con tutti i numeri della serie pubblicate provenienti dalla storica collezione di Giuseppe Poldiallai.

In mostra anche illustri fumettisti, con omaggi disegnati appositamente per questa edizione, come la speciale copertina del catalogo 2018. L’evento è promosso dalla 6^ Circoscrizione in collaborazione con il Gruppo Promozionale Quartiere Trieste e il supporto di Giuseppe Poldiallai, fra i maggiori collezionisti italiani di fumetti.

L’ingresso è gratuito e i visitatori riceveranno in omaggio il catalogo “Pecos Bill. Il leggendario eroe del Texas.” La mostra rimarrà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Per maggiori informazioni rivolgersi a Giuseppe Poldiallai, tel. 045/976460.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore al Decentramento Marco Padovani insieme al presidente della 6^ Circoscrizione Rita Andriani e il fumettista Giuseppe Poldiallai. «La mostra del fumetto rappresenta da oltre vent’anni un appuntamento di grande successo – ha detto Padovani –, sempre atteso ed apprezzato dalla cittadinanza. Si tratta infatti di una bella occasione non solo per gli appassionati del genere, ma anche per far scoprire ai più giovani le storiche avventure di leggendari eroi dei fumetti».

