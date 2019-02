Alla Casa di salute e di arte la mostra fotografica "Uno scatto alla solidarietà"

Continua l'esperienza positiva del progetto “Casa di Salute e di... Arte”, che vuole portare forme di arte e di bellezza negli studi medici. Sabato 9 febbraio alle ore 17,30 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona in via Bramante 15 si inaugura una nuova mostra fotografica: “Uno scatto alla solidarietà”.

Si tratta di una selezione di opere che hanno partecipato al concorso fotografico nazionale: “Uno scatto alla solidarietà”. Le fotografie hanno per soggetto un momento, una situazione o un luogo che richiama il concetto di “Solidarietà”, liberamente interpretato. L’obiettivo del concorso fotografico nazionale è stato infatti quello di raggiungere un pubblico il più ampio possibile e attivare una riflessione sulla solidarietà, i suoi luoghi e i suoi attori, affinché si creino le condizioni per connettere i mondi del volontariato, dei giovani e dell’arte. I risultati del concorso sono stati eccellenti: 226 le foto ricevute, di cui 64 gli scatti selezionati per la mostra fotografica finale che si è tenuta in giugno 2018 nella prestigiosa sede di Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra a Verona.

L’intera organizzazione del concorso è il frutto della virtuosa collaborazione tra associazioni del veronese: NADIA Onlus, Amici Senza Barriere Daniela Zamboni onlus, Self Help S. Giacomo onlus, Associazione San Zeno onlus, Alzheimer Italia Verona e La Fraternità, che hanno saputo unire le forze “Per una comunità includente”, un progetto promosso e finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona. Hanno contribuito attivamente molti volontari, in particolare appartenenti al Circolo Fotografico Veronese BFI.



Durante l'inaugurazione di sabato 9 febbraio si terrà un Intermezzo musicale con il duo formato da Sabrina Reale (pianoforte) e Luca Reale (violino).

Seguirà poi un buffet.



Le fotografie rimarranno esposte dal 9 febbraio al 23 marzo 2019

Lunedi - Venerdi in orario 8.00 - 20.00

