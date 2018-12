Mostra fotografica solidale "Progetto teach me-India"

A seguito del gradimento ottenuto dalle precedenti mostre, continua l'esperienza positiva di portare l'arte e la bellezza negli studi medici della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in Via Bramante 15 Verona, zona stadio.

Venerdi 7 dicembre 2018 alle ore 18,00 si inaugura una nuova mostra fotografica solidale da titolo “PROGETTO TEACH ME-INDIA”. Anche questa esposizione è dedicata al mondo del volontariato ed in particolare alla realtà dell'associazione NADIA Onlus, che con il suo progetto estero Teach Me sostiene a Calcutta l'istruzione scolastica di bambini poveri.

Il progetto di sviluppo internazionale Teach Me nasce nel 2017 proprio da un gruppo di volontari di Verona. La missione è promuovere il diritto all’istruzione di bambini e ragazzi residenti ad Howrah, una delle città più povere dell’India situata nei pressi di Calcutta, attraverso "l'adozione" della scuola Christ Raja School, che ospita alunni tra i 5 e i 12 anni. Ad Howrah vivono tante famiglie a basso reddito, che non hanno la possibilità di garantire un’istruzione ai propri figli e la Christ Raja School è l’unica struttura della zona in grado di fornire un’educazione gratuita in lingua inglese.

La mostra di fotografia illustra sia la realtà della scuola e della zona di Calcutta dove si svolge il progetto, attraverso gli scatti dei volontari testimoni diretti, sia la bellezza del paesaggio, delle persone e della cultura dell'India, attraverso le immagini di viaggio del dr. Giorgio Rigon.

Le fotografie rimarranno esposte negli spazi della Casa di Salute Verona, in via Bramante 15, fino al giorno 31 gennaio 2019 in orario di apertura dello studio medico 8-20 dal lunedì al venerdì.

Gallery