A Verona la mostra fotografica solidale "Io come voi"

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 16 presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex UTAP) in Via Bramante 15 a Verona, piano terra, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica solidale “Io come voi”

in collaborazione con AGBD Verona – Associazione sindrome di Down onlus.

In questo nuovo appuntamento del progetto "Casa di Salute e di …Arte", verranno esposte fotografie che raccontano la vita normale e felice di alcuni bambini "Down", anche per sensibilizzare i cittadini sul tema della disabilità.

Nella coinvolgente esposizione, realizzata con il sostegno dello Studio fotografico Ennevi, ci saranno molte fotografie ma anche messaggi dei bambini, come: “gli estranei spesso mi chiamano disabile, down, handicappato, ma queste strane parole io non le conosco. La mia mamma mi chiama amore, il mio papà cucciola, la mia nonna monella e i miei amici Francesca. Questa sono io”!

Durante l'inaugurazione ci sarà un intrattenimento musicale a cura della classe di musicoterapia del Conservatorio di Verona, coordinata da Paolo Caneva e Sabrina Reale.

Le opere rimarranno esposte fino al 31 gennaio 2020, in orario di apertura dello studio medico: 8-20, dal lunedì al venerdì. Inoltre, per concludere in bellezza questa iniziativa, sempre negli spazi della Casa di Salute Verona, il 30 gennaio alle 20.45 si terrà un concerto del giovane pianista Andrea Speri.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/casadisaluteediarte

