L'Italia giovane e multietnica nella mostra fotografica ospitata all'istituto Giorgi

Storie, come quella di Abdoulaye Mbodj, primo avvocato di origine africana del Foro di Milano o di Yue Cai nato a Shangai e diventato carabiniere a Parma. Ma anche di Miriam Moubakir, giovane di origini marocchine che collabora con l’Anticrimine. Saranno loro i protagonisti della mostra multimediale "Nuove generazioni. I volti giovani dell’Italia multietnica" a Verona. L’esposizione, fatta di foto, racconti e video raccolti in tutta Italia, è stata presentata nel 2017 al "Meeting di Rimini per l’amicizia tra i Popoli" e ha già girato diverse regioni. Per il Veneto, questa, sarà la prima tappa.

Dal 23 al 30 novembre, l’istituto Giorgi ospiterà un vero e proprio viaggio alla scoperta di storie di giovani che sono riusciti ad integrarsi e a realizzarsi attraverso lo studio, l’educazione e l’impegno nel sociale. Nei loro ambienti, scuola, famiglie e luoghi di aggregazione. L’iniziativa è curata dal gruppo di studenti "Ragazzi al centro – anticyberbullismo" guidato dagli insegnanti Matteo Orlando e Maria Sorpresa.

Informazioni e contatti

La mostra, aperta a tutta la cittadinanza, potrà essere visitata dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22, e il sabato dalle 8 alle 12. Le scuole possono prenotare visite guidate da 40 minuti, telefonando ai numeri 0458033568 e 0458033701.

L’esposizione, patrocinata anche da Miur e Comune di Verona, è stata presentata, questa mattina in sala Arazzi, dall’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani. Erano presenti inoltre i docenti Matteo Orlando e Maria Sorpresa, responsabili del team "Ragazzi al centro".