Valentina Zanella aka WonderV, in Ode alla Leggerezza inaugura presso Allegroitalia Lords of Verona

È un’ode alla leggerezza il secondo evento in programma sabato 14 luglio ad “Allegroitalia Lords of Verona”. Dopo i contrasti di “Rinascimento in Suite”, l’apprezzata mostra dell’artista veronese Roberto Bravi, le suite dell’ultimo piano del luxury condhotel di piazza dei Signori ospiteranno questa volta il vernissage fotografico di Valentina Zanella, in arte WonderV, che esporrà una quarantina di scatti.

Produttrice cinematografica, un master in discografia, Valentina Zanella ha affinato negli anni la sua passione per la fotografia “carpe diem”, quella fuori dalle pose, in cui si coglie l’attimo, il momento, quanto sta per succedere. Fotografie nelle quali WonderV mette la propria creatività e la propria ironica interpretazione della realtà.

“Nella mostra ci saranno scorci di Verona e di altri luoghi” spiega l’artista. “Vista la particolarità della location ho immaginato di volare sulla piazza, con un senso di leggerezza che sarà poi il “fil rouge" dell’evento”.

Una quarantina le opere in mostra, l’evento sarà su invito a numero chiuso. L’artista e gli organizzatori dell’evento saranno a disposizione per interviste e filmati.

L’appuntamento ad “Allegroitalia Lords of Verona” per “Valentina Zanella aka WonderV, in Ode alla Leggerezza” è dunque fissato per sabato 14 luglio con inizio alle 18.30.