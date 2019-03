"Sguardi di sensibilità al femminile" in mostra per l'8 marzo nella Sala Birolli di Verona

Venerdì 8 marzo alle 21, presso Sala Birolli, appuntamento con “Sguardi di sensibilità al femminile”, proiezione fotografica ideata dall’Associazione Culturale Quinta Parete. L’iniziativa, che rientra nell’ambito della mostra di fotografie “Istinto Urbano”, per l’occasione aperta fino alle 22:30, vede protagonista il lavoro artistico di Mara Balabio Barbara Boni, Maria Scarmagnani, Maria Tegazzini, Patrizia Trevisan, artiste espositrici in mostra.

«L’idea è nata in maniera spontanea, - sottolinea il curatore della mostra Federico Martinelli - al termine della visione degli artisti e delle opere da presentare in mostra sono arrivato a selezionare il lavoro di sette donne e tre uomini. Va da se che, per la concomitanza con l’8 marzo, mi è sembrato naturale invitare le artiste a presentarsi attraverso una proiezione dedicata».

La serata, infatti, vedrà sette brevi proiezioni intervallate dal racconto di ogni artista, un valore aggiunto alla ricca proposta che, per due settimane, ha animato gli spazi della Sala. La serata, a ingresso gratuito, si caratterizza come «un percorso tra immagini e parola che intende raccontare come l’eterogeneità delle emozioni sia il valore aggiunto più importante per il trionfo dell’arte», conclude Martinelli.

La mostra è aperta fino al 10 marzo e prosegue, ogni sera, con interessanti appuntamenti tra proiezioni fotografiche e presentazione di libri.