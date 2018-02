In Bilbioteca Frinzi la mostra fotografica "Con gli occhi di Medici Senza Frontiere"

Giovedì 1° marzo 2018 alle ore 18 in sala Alessandro Zanella, secondo piano della biblioteca Arturo Frinzi, Università di Verona, via S. Francesco, 20 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica “Con gli occhi di Medici Senza Frontiere”, a cura del Gruppo di Verona.

La mostra ha come filo conduttore le principali aree d’intervento di MSF e vuole offrire uno spaccato sull’azione ma anche sulle sfide e i dilemmi affrontati dalla più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo. Dalla Siria alla Repubblica Centrafricana, dallo Yemen al Nepal, dall’epidemia di Ebola in Africa occidentale alla lotta contro la tubercolosi multiresistente ai farmaci, la mostra ripercorre – attraverso foto di importanti fotografi da sempre vicini a MSF e voci di operatori e pazienti – alcune tappe importanti della storia dell’organizzazione.

Sarà un’opportunità per conoscere da vicino l’azione umanitaria dell’Organizzazione attraverso le testimonianze di Elda Baggio docente dell’ateneo veronese e operatore umanitario di MSF e di Annalisa Baldi operatrice umanitaria MSF che racconteranno le loro esperienze nei vari contesti in cui hanno operato per conto di Msf.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La mostra rimarrà esposta fino al 6 aprile con orario: 8.15-23.45.

Per Informazioni

Medici Senza Frontiere Gruppo di Verona

Telef. 0454620140 Mobile: 3454638168

e-mail: info.verona@rome.msf.org

Facebook: www.facebook.com/msf.verona

sito: www.medicisenzafrontiere.it