All'Istituto Salesiano San Zeno la mostra fotografica su Giovannino Guareschi

Da giovedì 14 a domenica 17 novembre si svolge la mostra fotografica sulla figura di Giovannino Guareschi presso l'Istituto Salesiano San Zeno a Verona. Giovannino Guareschi è stato uno scrittore, giornalista, umorista e caricaturista. È uno degli scrittori italiani più venduti nel mondo: oltre 20 milioni di copie, nonché il più tradotto in assoluto.

Vita, morte e miracoli letterari del padre di Peppone e don Camillo. La sua creazione più nota, anche per le trasposizioni cinematografiche, il "robusto" parroco che ha come antagonista l'agguerrito sindaco comunista le cui vicende si svolgono in un paesello della bassa padana emiliana.

Interventi:

Giovedì 14 novembre alle ore 18 - “Il Mondo Piccolo di don Camillo e Peppone” Fabio Trevisan, Giornalista.

Venerdì 15 novembre alle ore 18 - “L’origine e la libertà. Vita e poetica di Giovannino Guareschi”. Alessandro Gnocchi, scittore e giornalista e Chiara Gnocchi, vicepresidente di Progetto Mondo Piccolo.

Domenica 17 novembre alle ore 15.30 - “Racconti e poesie” Arturo Gabanizza, Salesiano poeta. Alle ore 16 “Progetto Mondo Piccolo, un’idea per vivere guareschianamente”Chiara Gnocchi, Vicepresidente di Progetto Mondo Piccolo

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67018