A Villa del Bene la mostra fotografica "Forme dinamiche della luce"

All’interno del prestigioso complesso monumentale di Villa Del Bene in Volargne (VR), prende avvio la mostra fotografica che vi torna ogni autunno grazie all’Associazione culturale Il Genio Italiano e Bhr Group.

L’esposizione dal titolo “Forme dinamiche della luce” è composta da 30 scatti: 15 scatti intitolati “Silhoutte” di Massimo Alfano, vincitore della quarta edizione del premio internazionale di fotografia Agnese Meotti e 15 scatti dal titolo “Di Luce e di ombre” di Mauro Cappelletti. Il denominatore comune di questa edizione è luce, un elemento che nell’arte, compresa quella fotografica, è un forte elemento di espressività, di emozioni e d’interazione con la materia.

La rappresentazione della luce in una forma dinamica richiede una ricerca di soluzioni espressive sempre diverse, sia in ambito visivo sia in ambito cognitivo, che mettono ininterrottamente in discussione il ruolo interpretativo dell’uomo nei confronti di ciò che lo circonda e si muove attorno a lui, sia esso un oggetto, un paesaggio, una struttura o gli uomini stessi.

Molte delle emozioni o impressioni che riceviamo mentre ammiriamo un’opera d’arte ci vengono trasmesse anche grazie alla forza e all’espressività della luce, un elemento davvero importante per tutti gli artisti del passato e del presente. La luce è fondamentale per la realizzazione di un’opera d’arte.

La mostra, a cura di Angelo Lanza, è visitabile gratuitamente fino all’1 ottobre tutti i giorni dalle 15 alle 18.30.

Gianneugenio Bortolazzi, senior partner di Bhr Group, ha aperto il vernissage parlando del Complesso Monumentale di Villa del Bene, unico esempio in provincia di Verona di casa domenicale veneziana. La Villa sorge a ridosso dell’antica via romana Claudia Augusta, poi Tridentina che collegava la pianura padana al nord ed è rientrata in un ambizioso progetto di partenariato pubblico-privato che oggi e ancor di più nel prossimo futuro sarà attuato per valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione di enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali con significativa esperienza di gestione di siti culturali.

All’interno del Complesso Monumentale di Villa del Bene, è stata individuata l’area di sviluppo della Galleria e i relativi spazi per gli allestimenti di mostre e rassegne d’arte. Gli spazi serviranno per promuovere l’arte contemporanea generata da giovani artisti nelle sue varie forme. La galleria di Arte Contemporanea di Villa del Bene Network per questo fine ha sviluppato il progetto “contemporary art center”.

«Da anni-aggiunge- noi di BHR Group e Il Genio Italiano proseguiamo nella realizzazione dell’ambizioso progetto di sostenere l’arte e la cultura, di cui il premio internazionale di fotografia “Agnese Meotti” ne è parte, consci che l’investimento nella conoscenza e nella cultura e nella valorizzazione di giovani artisti, sono senza dubbio fattori produttivi sui generis, non riconducibili ad altro e per questa loro stessa natura generano valore attraverso vie molto diverse da quelle tipiche dei fattori produttivi considerati dall’economia tradizionale».

A corredo della mostra sarà in vendita il catalogo e alcune copie delle fotografie esposte. Per gli amanti dell’arte, della fotografia e del viaggio è un momento da non perdere.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.villadebene.com