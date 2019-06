In Fonderia 20.9 a Verona la mostra "A certain bloom"

"A certain bloom", a cura di Paola Paleari, è la prima mostra personale dell'artista svedese Kristina Bengtsson in Italia. L'esposizione si terrà a Verona presso Fonderia 20.9 dal 21 giugno fino al 13 luglio 2019.

La mostra indaga nozioni quali il romanticismo, il tempo, la natura e l'artificio - concetti creati dall'uomo, e quindi altamente soggettivi e aperti all'interpretazione. Combinando fotografia, scultura, scrittura e suono, "A certain bloom" suggerisce che il modo in cui definiamo le cose non dovrebbe influenzare ciò che esse sono realmente.



Il pezzo Flower Alarm è prodotto da EWI Records e vede la gentile partecipazione del mezzosoprano danese Johanne Højlund.

Informazioni e contatti

21.6 - 13.7.2019

Wed - Fri 10-13 ; 16-19

Sat 10-13

Fonderia 20.9